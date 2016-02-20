مقتل 3 من الشرطة الباكستانية في هجوم يشتبه بأنه من تنفيذ “داعش”

أعلنت الشرطة الباكستانية يوم السبت، مقتل 3 من أفرادها على يد مهاجمين مجهولين في مدينة فيصل أباد يوم الجمعة في حادث تشتبه السلطات أنه من عمل تنظيم داعش.

وقال مسؤول بارز بالشرطة إن 3 مهاجمين تركوا منشورات موجهة لمسؤولي الأمن تتضمن إعلان داعش المتشدد الذي يسيطر على مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا مسؤوليته عن “هجمات على قوات الأمن في الفترة الأخيرة.”

وقال المسؤول إن المهاجمين الثلاثة فروا من مكان الحادث.

وحمل منشور اطلعت عليه رويترز تحذيرا للشرطة من حماية الديمقراطية بوصفها “نظاما غير إسلامي” وطالب أفراد الشرطة بترك وظائفهم وإلا واجهوا عواقب وخيمة.

وأكدت الشرطة إنها تحقق في “أدلة عديدة” ذات صلة بالهجوم.

وذكر قائد الشرطة أفضل كوسر لرويترز “لا يمكن استبعاد دور للدولة الإسلامية رغم أننا لا نعرف لهم وجودا في فيصل أباد.”

وأضاف أن هجمات مماثلة وقعت في لاهور وإسلام أباد الأسبوع الماضي وتشتبه الشرطة في مسؤولية نفس الجماعة عنها.

ومن شأن ظهور الدولة الإسلامية في باكستان تعقيد مهمة الحكومة في قتال متشددين إسلاميين من أبناء البلد يسعون للإطاحة بها.