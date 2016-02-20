زيمبابوي تفرج عن طائرة أمريكية عثر فيها على جثة هارب

أفرجت زيمبابوي، يوم السبت، عن طائرة شحن مسجلة في الولايات المتحدة وعن جثة مجهولة لشخص يشتبه بأنه هارب عثر عليها على متن الطائرة الأحد الماضي. وقالت السلطات إن سبب الوفاة نقص الأوكسجين.

وبحسب رويترز، قالت المتحدثة باسم الشرطة تشاريتي تشارامبا للصحفيين إن طائرة الشحن إم.دي.11 المملوكة لشركة طيران ويسترن جلوبال ومقرها فلوريدا أقلعت متجهة إلى جنوب إفريقيا وعلى متنها طاقمها وجثة الرجل ونقود تخص البنك المركزي في جنوب إفريقيا.

وقالت تشارامبا إن مسؤولي الطيران في زيمبابوي اكتشفوا الجثة عندما هبطت الطائرة في هاراري بعد فشلها في الهبوط في دربان بجنوب إفريقيا.

ولم يعرف بعد البلد الذي جاء منه الرجل الذي عثر على جثته. وخلال 3 أيام تنقلت طائرة الشحن من بلجيكا إلى ساحل العاج ونيجيريا وأوغندا وألمانيا قبل أن تهبط في هاراري.

وذكرت تشارامبا أن مسؤولي الطب الشرعي لم يجدوا بالجثة أي إصابات ظاهرية أو داخلية.

وقالت “تم الإفراج عن طائرة الشحن وطاقمها بعد التأكد من عدم وجود ما يثير الاشتباه. ليس هناك في القانون الدولي ما يلزم زيمبابوي بأن تكون مسؤولة عن الدفن أو الحرق أو التخلص من الجثة بأي وسيلة.”