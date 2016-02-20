أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

زيمبابوي تفرج عن طائرة أمريكية عثر فيها على جثة هارب

Google+ Print
زيمبابوي تفرج عن طائرة أمريكية عثر فيها على جثة هارب زيمبابوي تفرج عن طائرة أمريكية عثر فيها على جثة هارب

أرشيفية

أفرجت زيمبابوي، يوم السبت، عن طائرة شحن مسجلة في الولايات المتحدة وعن جثة مجهولة لشخص يشتبه بأنه هارب عثر عليها على متن الطائرة الأحد الماضي. وقالت السلطات إن سبب الوفاة نقص الأوكسجين.

وبحسب رويترز، قالت المتحدثة باسم الشرطة تشاريتي تشارامبا للصحفيين إن طائرة الشحن إم.دي.11 المملوكة لشركة طيران ويسترن جلوبال ومقرها فلوريدا أقلعت متجهة إلى جنوب إفريقيا وعلى متنها طاقمها وجثة الرجل ونقود تخص البنك المركزي في جنوب إفريقيا.

وقالت تشارامبا إن مسؤولي الطيران في زيمبابوي اكتشفوا الجثة عندما هبطت الطائرة في هاراري بعد فشلها في الهبوط في دربان بجنوب إفريقيا.

ولم يعرف بعد البلد الذي جاء منه الرجل الذي عثر على جثته. وخلال 3 أيام تنقلت طائرة الشحن من بلجيكا إلى ساحل العاج ونيجيريا وأوغندا وألمانيا قبل أن تهبط في هاراري.

وذكرت تشارامبا أن مسؤولي الطب الشرعي لم يجدوا بالجثة أي إصابات ظاهرية أو داخلية.

وقالت “تم الإفراج عن طائرة الشحن وطاقمها بعد التأكد من عدم وجود ما يثير الاشتباه. ليس هناك في القانون الدولي ما يلزم زيمبابوي بأن تكون مسؤولة عن الدفن أو الحرق أو التخلص من الجثة بأي وسيلة.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا