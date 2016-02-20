طليق روبي ينشر صورة معها فهل عاد إليها؟

فاجأ طليق الممثلة روبي،المخرج سامح عبد العزيز،رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بنشره لصوره تجمعه بروبي،وعلق عليها قائلا"أم طيبة"ما أدى إلى إعتقادات الكثيرين إنه بهذه الصورة يعلن عودته إليها بعد طلاق إستمر شهور.

وفي إتصال "سيدتي نت" بالمخرج سامح عبد العزيز قال بعصبية شديدة أنها حياته الخاصة ولن يسمح لأحد بالتدخل فيها.

وكان زواج روبي وسامح عبد العزيز قد أثار ضجة كونها جاءت الزوجة الثانية له ولم يكن قد انفصل بعد عن زوجته الإعلامية داليا فرج التى بمجرد علمها بخبر زواجة الثاني طلبت الإنفصال وبالفعل نفذ لها سامح رغبتها لتمر شهور قليلة على زواجهما وتعلن روبي عن حملها وسافرت إلى أمريكا لإنجاب مولودتها الأولى والتى أطلقت عليها إسم "طيبة" وبعد إنجابها بأيام تم الإعلان عن إنفصالهما.

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