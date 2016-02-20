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أديل تعترف: بكيت طويلاً بعد الـ "غرامي" وقررت أكل "الهامبرغر"

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السبت 20-02-2016 15:27

كشفت المغنية البريطانية أديل (Adele) عن أنها بكت طويلاً بعد أدائها غير الموفق، أثناء حفل توزيع جوائز غرامي (Grammy Awards)، يوم الإثنين، بسبب مشكلة تقنية.
وكانت أديل قد غنت مساء الإثنين أثناء الحفل، الذي أقيم في لوس أنجلوس، أغنية "All I Ask"، من ألبومها الأخير، مرتديةً فستاناً أحمر طويلاً وبرفقة البيانو الذي خذلها.
وكتبت المغنية البريطانية في تغريدة نشرتها بعد دقائق من أدائها هذا: "وقعت ميكروفونات البيانو على أوتار البيانو، وكان هذا ما ظنه الجمهور صوت غيتار غريب بدا وكأنه غير مضبوط".
وقالت المغنية البريطانية في مقابلة، سجّلتها الأربعاء ضمن برنامج المقدمة الشهيرة ايلين ديجينيريس (Ellen DeGeneres): "بكيت طوال يوم أمس تقريباً".
أديل المعروفة بأدائها المميز للأغنيات العاطفية، أشارت ممازحةً إلى أنها "كانت لتبكي حتى لو كان الأداء ناجحاً"، لكنها أقرت في تصريحات أكثر جدية أن أداءها أثناء الحفل لم يكن موفقاً، لافتةً إلى أنها تواجه في بعض الأحيان مشكلات تؤثر سلباً فيها"بسبب الانفعال".
وأضافت "أديل": "كنت محرجة، استيقظت في اليوم التالي، وكان الإنجليز يقولون لي: لا نزال نحبك لا تقلقي. وقلت لنفسي إنني لم أكن أتساءل ما إذا كنتم لا تزالون تحبونني.. لكن شكراً لكم".
وكانت النجمة البريطانية أشارت إلى أنها قررت أكل الهامبرغر لتنسى مشكلات الصوت التي تخللت تأديتها أغنية أثناء حفل توزيع غرامي.

 

الفائزون في حفل توزيع جوائز غرامي 2016

 

 

 

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