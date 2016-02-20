بالصور: ابنا أصالة وأنغام يقدمان حفلهما في القاهرة وديو يجمع بينهما

القاهرة: مروة عبد الفضيل، تصوير: شريف عبد ربه

حرص عدد كبير من نجوم الفن و الإعلام على حضور حفل النجمتين أنغام وأصالة، الذي أقيم مساء أمس بفندق الماسة بحي مدينة نصر.

وكانت مفاجأة الحفل هي صعود عمر، نجل أنغام، وخالد، نجل أصالة، لتقديم الحفل، قبل أن تصعد المطربتان لتقديم ديو"أهي جت"، بالإضافة إلى أغنية "سؤال بسيط". ثم تركت أصالة المسرح لأنغام لتستكمل إحياء الفقرة الأولى، بينما أحيت أصالة الفقرة الثانية.

وفي الختام، عادت أنغام وأصالة لتقدما معاً أغنيتي "حته ناقصة" و"خانة الذكريات"، وسط هتافات وصيحات الجمهور التي لم تنقطع طوال الحفل.

حضرت أصالة بصحبة زوجها المخرج طارق العريان، بينما صاحب أنغام مدير أعمالها تامر عبد المنعم، فتولى العريان وعبد المنعم الإشراف على الحفل من الناحية الفنية والتقنية.

وحضر من نجوم الفن أحمد حلمي، هشام عباس، محمد شاهين، رامي صبري، السيناريست تامر حبيب، كندة علوش، المؤلف محمد أمين راضي، الشاعر بهاء الدين محمد، صبري فواز، منى عبد الغني.

ومن الإعلاميين، حضر عمرو الكحكي وحرمه، مجدي الجلاد وحرمه، إبراهيم عيسى، عمرو الليثي، والإعلامي محمد العقبي.

تخلل الحفل كلمة لأنغام، شكرت فيها القائمين على الحفل، الذين أطلقوا فكرة حضورها مع أصالة، التي وصفتها بالشقيقة، معتبرة أنه لا يوجد أيّ شخص يستطيع الإيقاع بينهما.

كواليس الحفل:

غضبت الفنانة أنغام من قوة جهاز التكييف الموجود على المسرح، وقالت: "الهوا دخل في زوري وده مكنش موجود في البروفات".

2 ـ غازل أحد الحضور أنغام قائلاً لها: "يا كريستالة، فسألته أصالة وأنا إيه؟!"

3 ـ تأخرت المطربتان أصالة وأنغام في الصعود إلى خشبة المسرح، وبرّر المنظمون التأخير لأنّ المطربتين غير جاهزتين.

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