شخصيات فنية وأجتماعية وسياسية وأمنية تعزي راغب علامة بوفاة والدته

غصّ مقر الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي، بالمعزين من شخصيات فنية وإجتماعية وأمنية وسياسية، التي توافدت للتقديم واجب العزاء للفنان راغب علامة بوفاة والدته.

واليوم، يستمر راغب علامة وأشقائة لليوم الثاني في تلقي التعازي، في المكان نفسه من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ومن الساعة الثالثة حتى السادسة مساء.

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