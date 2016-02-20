عابد فهد يحتفل بأولى بطولاته السينمائية في مصر

إحتفل الفنان السوري القدير عابد فهد بأولى بطولاته السينمائية في مصر من خلال فيلم"يوم من الأيام"الذي يجمعه بكل من الفنانين هبة مجدي ولطفي لبيب وعمرو رمزي، والقصة من تأليف وليد يوسف وإنتاج حسين القلا بعد غياب سنوات عن الإنتاج،والعمل يقوم بإخراجه محمد مصطفى،وحضر لتهنئة فريق العمل كل من المخرجين داوود عبد السيد وخيري بشارة وسعيد حامد.

وكان الفيلم قد تأخر تصويره بسبب إعتذار الفنان عمرو سعد عن المشاركة في بطولته وقد تقرر البدء في تصوير أولى مشاهد العمل في بداية شهر مارس القادم.

على الجانب الأخر فيعيش عابد فهد نشاطا فنيا ملحوظا في مصر حيث يشارك في دراما رمضان القادم من خلال مسلسل"نوايا بريئة"مع سوسن بدر وخالد زكي،وإخراج عثمان أبو لبن.

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