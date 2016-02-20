بعد غيابها عن الـ "غرامي".. ريهانا تؤجل جولتها لأسباب صحية

بعدما اضطرت إلى العدول عن الغناء في حفل توزيع جوائز الـ غرامي (Grammy) الإثنين الماضي في لوس أنجلوس، بسبب مشكلات في أوتارها الصوتية، أعلنت المغنية الأمريكية ريهانا (Rihanna) عبر موقعها الإلكتروني إرجاء إطلاق جولتها العالمية.

وبات موعد الحفل الأول ضمن جولتها العالمية "انتاي" محدداً في 12 مارس في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق الموقع الإلكتروني للمغنية.

وقد كانت الحفلة الأولى ضمن الجولة العالمية للمغنية مقررة في 26 فبراير، في سان دييغو، غير أن ريهانا ارجأت ثماني حفلات.

يذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي الجولة في 12 أغسطس في مدينة زيوريخ السويسرية.

ومساء الإثنين، اضطرت ريهانا في اللحظات الأخيرة إلى العدول عن المشاركة في حفل توزيع جوائز الـ غرامي الموسيقية، بعدما كان يفترض بنجمة موسيقى الـ"ار. اند بي" أن تؤدي أغنية من ألبومها الأخير "انتاي"؛ وذلك نزولاً عند نصيحة أطبائها بضرورة إراحة صوتها لمدة 48 ساعة، لأنها تواجه خطر الإصابة بنزيف في الأوتار الصوتية.

الفائزون في حفل توزيع جوائز غرامي 2016