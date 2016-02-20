دنيا بطمة وزوجها ضحيّة حرب شعواء من أقحم ابتسام تسكت فيها؟

حرب مستعرة تدور رحاها، منذ عدة أيام بين الشاعر الغنائي أحمد ماضي والمغنية المغربية دنيا بطمة، أقحم فيها اسم الفنانة إبتسام تسكت، التي حيّدت نفسها عن هذه الحرب، بينما دخلها زوج دنيا بطمة ومدير أعمالها محمد الترك بقوة إلى جانبها.

الحرب المستعرة بين الشاعر والمغنية، موثّقة على عبر حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، من خلال نشر الصور والشتائم والسباب المتبادل بين الأطراف الثلاثة.

أحمد ماضي، الذي هاجم دنيا بطمة بطريقة مباشرة عندما اعتبر أن "بطنة"(مستبلاً كنيتها) فنانة درجة ثالثة ولن تصل الى النجومية والشهرة التي تطمح لها، نظراً لضعف أدائها ومنظرها الخارجي الذي شبّبهه بـ "القرد"، كما قال "اوعى تكون مفكرة القردة بطنة انها ام كلثوم، صوتا للقردة فيه كمية زناخة لا توصف وعربها زنخين متل سنانها الدافشين، هيدا غير انها بنت مبارح بالوسط ... بكير عليها تكون صف تالت مش أول... ويلي براهن عليه انو بحياتا ما بتصير صف اول... لانو الشكل مطلوب وهي عملت عشرين عملية تجميل لتصير بنت بس بقيت قردي سبحان الله.... من اول يوم شفتها حسين كأنها جنية على شكل البني ادمين... ومن وقتا اتأكدت انو في ناس الله مسخهن لقرود".

ومن بين ما كتبه احمد ماضي لـ بطمة "القردة يلي مفكرة حالا فنانة، شاريي فانزات وهميين عم بتشتم منهن.. بدا تعمل نجمة بالقوي... يا شاطرة يا بطنة معروفة ومكشوفي انو انتي اللي ع بتشتمي ...لانو كل الكومنت شتايم شو هالنجمة يلي كل جمهورها بيشتم ... مطربة بارات كباريات أو رقاصة أو شو انت؟ بكير عليكي يا سعدانة، وطويلة على رقبتك تكوني فنانة ... انت قرد معقد حاقد عالجمال انكشفت لعبتك انضبي يا فلتاني... سفيرة القرود السعداني بطنة".

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رد دنيا على ماضي

دنيا باطمة ردت على أحمد ماضي بقوة، وفي بعض ما قالته له " خليت لك الجمال الحماري والأنف المقسوم نصين وكذلك الأسنان الفومبيرية والجسم الرجالي.. يا عشيق الحمار الوحشي".

كما وصفته بشاعر المراحيض وعاشق المئة دولار، وقالت له "بعطيك شوية شهرة مثل ما عطيتها لعشيقتك الحمار الوحشي في فترة من الفترات مو مشكل".

وتابعت دنيا "فعلاّ لم اسمع عنك حتى في طبق اليوم من انت يا مغفل زمانك؟".

وأنهت كلامها قائلة "خلص كلامي معاك يا حقير زمانك، شاعر شرشوح مهما تكلمت فهذا من قهرك لأنه والله كلمة امرأة ارجل منك، فتصرفاتك و اسلوبك وشخصيتك لا تحتوي على أي صفة من صفات الرجولة يا حميدة الناعمة، وما يحتاج اوسخ لساني عشانك دانتي تشرشحتي أوي وانفك ماله حل... يكفي أنني وصلت لأعلى المراتب بصوتي وليس بشكلي المصبوغ أو جسدي... اعتقد انني اعطيتك اكبر من حجمك ومن اليوم فصاعدا أكثر جواب سيكون هو تجاهلك يا سفيه وسفير الحمير. فعلا اشفق على حالكم لأنك مجرد حيوان ناطق وسخافاتك ما تعنيلي وكل يعرف قدره جيدا في حياتي لم ولن أرى ماضي أصبح حاضرا أو مستقبلا فالماضي يظل ماضي وانت مجرد نقطة في بحر جمهور دنيا بطمة وانتهى الموضوع."

كما هددته باللجوء الى القضاء قائلة" "بس وغلات امي لنخليك انت وحمارك عبرة لأشكالكم قانونياً".

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رد زوج دنيا

كلام أحمد ماضي إستفز أيضاً زوج دنيا محمد الترك، الذي كتب من بين أمور كثيرة "القردة هي اللي ما عرفت تربيك وانا اللي راح اربيك يا شاعر ***، تتشطر على بنت يا تافه، واذا كنت حابب تضحك الناس بكلامك التافهة اليوم قريت بالجريدة السيرك الامزوني بيدور على مهرج ابيض البشرة وانفه كبير ومصخرة والمواصفات مطابقة لك ... وأما عن اللي حطتك محامي دفاع عحسابها معاي، وأتمنى الرد على الرسالة علشان اعلمك مين محمد الترك".

ثم كتب مرة أخرى: "لو انت رجال رقمي فوق اتصل... وقبل لا تتكلم عن الأشكال وتنكت شوف شكله اتقول تيس كشميري واذا ما عرفت شنو التيس اسال عنه شي مطابق لك ولا خشمك اتقول ببغاء امزون لا ولا تشبه الي كانوا يحطونهم بعصير اوال اقول نصيحه لك انتبه على حالك احسن".

الحرب لا تزال مستمرة، ولا نعرف ما هي مفاجآتها المقبلة، بعد أن وصلت الى التهديد، أما آخر ما كتبه أحد ماضي لـ دنيا بطمة قبل عدة ساعات "ما بدك تسكتي؟؟ أنو خلص قرفنا منك ومن فانزاتك الوهميين بعدك مكبي الكذبي ومصدقيتها".

ويبقى السؤال، من ولماذا أقحم اسم ابتسام تسكت في المعركة الإلكترونية، التي نعتذر عن نشر تغريداتها لما تحويه من كلمات نابية؟ ولماذا افتح الشاعر أحمد ماضي حرباً مع دنيا التي تملك جمهوراً عريضاً في المغرب؟ والأهم لماذا اكتفى الثلاثة بتبادل الشتائم عبر السوشال ميديا ولم يقم أي منهم بالتقدّم إلى القضاء ليحسم الجدل في القضية؟

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