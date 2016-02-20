الخارجية الأمريكية: كيري يبحث في لندن مع نظيره البريطاني الأزمة السورية

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم السبت، مع نظيره البريطاني فيليب هاموند في لندن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، إن مباحثات كيري مع وزير الخارجية البريطاني تركزت حول آخر تطورات الأزمة السورية، وما تم احرازه من تقدم في مباحثات مجموعات العمل الدولية في جنيف للتوصل إلى سبل وقف الاعتداءات في سوريا وكذلك امكانية وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة.

وأضاف كيربي في، بيان، له أن الوزيرين ناقشا أيضًا ما تقدمه بريطانيا من اسهامات في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

يأتي لقاء كيري مع وزير الخارجية البريطاني قبل توجهه الى عمان في زيارة قصيرة الى الاردن للاجتماع مع العاهل الاردني الملك عبدالله وكبار المسئولين حول الازمة السورية والوضع الامني في المنطقة وكذلك الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي.

أ ش أ