محافظ المنيا يتفقد مشروع دواجن “شوشة” لمتابعة أعمال التطوير

قام اللواء طارق نصر محافظ المنيا صباح اليوم بتفقد مشروع دواجن شوشة بمركز سمالوط ، يرافقه اللواء جمال قناوي رئيس مركز ومدينة سمالوط، حيث تابع المحافظ أعمال تطوير المشروع والتي بدأت في عام 2014 ومن المقرر أن تنتهي نهاية العام الجاري .

ويضم المشروع 5 محطات ومصنع للعلف تشمل 23 عنبر للإنتاج و5تربية الدواجن ،وطبقا لخطة تطوير المشروع والتي ستشمل إحلال وتجديد عدد من العنابر لتعمل بالنظام الالكتروني، سيتم زيادة الإنتاج إلى حوالي 80 مليون بيضة سنويا من خلال 12 دورة تربية لحوالي 350 ألف كتكوت سنويا.

أوضح المحافظ أن الهدف من الجوالات الميدانية للمشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة هو الوقوف على أسلوب العمل المتبع وسبل تطويره بشكل يحقق فائدة للمحافظة والعاملين بالمشروع ، وكذلك فحص ودراسة كافة المشكلات التي تواجه المشاريع وسبل حلها والوقوف على ما حققته من أرباح أو ما يقع بها من خسائر.

واستعرض الدكتور مدحت عبد الوهاب مدير المشروع طبيعة عمل المحطات وسبل رعاية الدواجن وحمايتها وتسويق البيض المنتج ، وعمليات الإحلال والتجديد بالعنابر والتي ستساهم في مضاعفة الإنتاج مؤكداً أن الإنتاج سوف سيشهد طفرة خلال العام الحالي خاصة عقب استعادة المحطة نشاطها وزيادة الإنتاج

كما تفقد المحافظ خلال جولته مصنع الاعلاف الملحق بالمشروع،وأكد على الاهتمام بنظافة المكان منعاً لانتشار الامراض والاوبئة بين الدواجن

> ورفع الإنتاجية وكذلك اتباع كافة الاجراءات والاحتياطات اللازمة ومراعاة شروط السلامة والصحة المهنية .

وقرر المحافظ اثابة العاملين بالمشروع من خلال صرف 10 ايام من رواتبهم كمكافئة تشجيعية لهم بهدف تحسين وتجويد العمل ورفع الانتاجية.