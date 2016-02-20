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الداخلية تشدد على الأمناء والأفراد ضرورة تسليم السلاح الميرى وقت الراحة

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الداخلية تشدد على الأمناء والأفراد ضرورة تسليم السلاح الميرى وقت الراحة الداخلية تشدد على الأمناء والأفراد ضرورة تسليم السلاح الميرى وقت الراحة
شددت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، على الأمناء والأفراد، اليوم السبت، بضرورة تسليم سلاحهم الميرى عقب انتهاء خدمتهم، وعدم اصطحاب السلاح معهم للمنزل، خاصة بعد حادث مقتل مواطن على يد رقيب شرطة فى القاهرة بسلاحه الميرى أثناء فترة الراحة.

وعقد مدراء الأمن على مستوى الجمهورية، عدة اجتماعات مكثفة مع الأمناء والأفراد لحثهم على ضرورة احترام قيم حقوق الإنسان، والمعاملة الكريمة للمواطنين، وعدم اللجوء للعنف، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأحد أن يعكر صفو العلاقة الطيبة بين الشعب وشرطته.

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