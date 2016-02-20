المترو يعلن تشغيل القطار المكيف الجديد العاشر بالخط الأول بعد اختباره

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث باسم شركة المترو تشغيل القطار المكيف الجديد العاشر بالخط الأول (المرج ـ حلوان)، وذلك بعد انتهاء اختبارات وتجارب تشغيله.

وقال المتحدث باسم شركة المترو إن غد سيصل القطار المكيف الرابع عشر، من كوريا، فيما سيصل بعد غد من مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع القطار الخامس عشر.

يذكر أن هذه القطارات ضمن القطارات الـ20 المتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية لصالح الخط الأول بقيمة 2.2 مليار جنيه، بواقع 11 قطار يجرى تصنيعهم فى كوريا، و9 قطارات داخل مصنع سيماف.