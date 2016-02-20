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مفاجأة.. إسلام يكن "فتى داعش" شارك "حازمون" فى حصار محكمة مدينة نصر

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مفاجأة.. إسلام يكن "فتى داعش" شارك "حازمون" فى حصار محكمة مدينة نصر مفاجأة.. إسلام يكن "فتى داعش" شارك "حازمون" فى حصار محكمة مدينة نصر
فجرت تحريات الأجهزة الأمنية، المقدمة إلى قاضى التحقيق بمحكمة شمال القاهرة، المستشار محمد رأفت، فى قضية حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، من قبل أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، مفاجأة من العيار الثقيل.

تمثلت المفاجأة فى ورود اسم إسلام يكن، الشهير بـ"فتى داعش المدلل" و"أبو سلمة يكن"، الذى نفذ عملية انتحارية لصالح تنظيم الدولة، ضمن قائمة المتهمين فى القضية، وجاء ترتيبه السادس فى لائحة الاتهامات باسم "إسلام يكن على خميس".

وتضمنت القضية اسم الشيخ سيد محمود جاب الله، الشهير بـ"خالد حربى"، مؤسس المرصد الإسلامى.

وأصدر قاضى التحقيق قرارًا بإحالة 18 متهمًا للجنايات على ذمة أحداث حصار محكمة مدينة نصر، التى وقعت فى ديسمبر 2012، أثناء التحقيق مع عضو حازمون أحمد عرفة، فى محاولة لإجبار النيابة على إخلاء سبيله بالقوة، وعلى رأس المتهمين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.


>- إحالة أبوإسماعيل وعبد الرحمن عز و16 متهما فى حصار محكمة مدينة نصر للجنايات

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