بالفيديو.. مدير أمن الغربية: "دولة حاتم" انتهت من زمان ومينفعش ترجع تانى

- بالصور.. مدير أمن الغربية للأفراد: سلموا سلاحكم بعد الخدمة لأنه "شيطان"

أكد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، أن عصر الظلم والجبروت لأمناء وأفراد الشرطة قد انتهى بنهاية العهد البائد، قائلا: "دولة حاتم" انتهت من زمان، ومينفعش حاتم يرجع تانى".>جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، بالأفراد والأمناء والمساعدين بإدارة شرطة النجدة، بحضور اللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية، واللواء مشير فايز حكمدار أمن المحلة وسمنود، ومساعدى مدير أمن الغربية، والعقيد حلمى أبو الليل رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، ومأمورى المراكز والأقسام، واستشهد مدير أمن الغربية بعناوين الصحف التى رصدت تجاوزات أفراد الشرطة فى الفترة الماضية، وآخرها قتل رقيب شرطة لمواطن بمنطقة الدرب الأحمر.

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