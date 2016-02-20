وزير الخارجية الأمريكى يبحث فى لندن مع نظيره البريطانى الأزمة السورية

التقى وزير الخارجية الامريكى جون كيرى اليوم السبت، مع نظيره البريطانى فيليب هاموند فى لندن. وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية جون كيربى ان مباحثات كيرى مع وزير الخارجية البريطانى تركزت حول آخر تطورات الازمة السورية وما تم احرازه من تقدم فى مباحثات مجموعات العمل الدولية فى جنيف للتوصل الى سبل وقف الاعتداءات فى سوريا وكذلك امكانية وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة.

وأضاف كيربى فى بيان له ان الوزيرين ناقشا ايضا ما تقدمه بريطانيا من اسهامات فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش، يأتى لقاء كيرى مع وزير الخارجية البريطانى قبل توجهه الى عمان فى زيارة قصيرة الى الاردن للاجتماع مع العاهل الاردنى الملك عبدالله وكبار المسئولين حول الازمة السورية والوضع الامنى فى المنطقة وكذلك الصراع الفلسطيني-الاسرائيلى .