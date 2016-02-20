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تفكيك خلية إرهابية فى حى التضامن بتونس

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تفكيك خلية إرهابية فى حى التضامن بتونس تفكيك خلية إرهابية فى حى التضامن بتونس

>تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب فى تونس من تفكيك خليّة إرهابيّة فى حى التضامن كانت تنوى استهداف أماكن حسّاسة، وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم السبت أن الخلية تتكون من 6 عناصر ،من بينهم فتاة، حيث تولّت المجموعة الإرهابيّة المذكورة التّنسيق مع عناصر إرهابيّة موجودة بسوريا والعراق لاستقطاب وإرسال عناصر متشدّدة للقتال ببؤر التّوتّر.

وأضاف البيان أنه تمّ العثور لدى الخليّة الإرهابيّة على مخطّطات لاستهداف أماكن حسّاسة بالبلاد ، وأضحت وازرة الداخلية أن العناصر تلقت دروسا حول صنع المتفجّرات.

يشار إلى أنّ المجموعة المذكورة كانت تشرف على صفحة إعلاميّة تنشط على الأنترنت تتولّى ترويج أفكار ومخطّطات تنظيم "داعش" الإرهابى واستقطاب العناصر المتشدّدة.

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