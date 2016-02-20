بالصور.. محافظ كفر الشيخ: انتهينا من الفحص الطبى لـ30 ألف مواطن بالحامول

قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من الفحص الطبى لـ29 ألف و647 مواطنا بالحامول، خلال الحملة القومية لمكافحة فيروس سى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، لافتا إلى أن غدا الأحد، تبدأ الحملة عملها بمركز ومدينة كفر الشيخ ولمدة 15 يومًا، تحت رعاية محافظ كفر الشيخ، وذلك بعنوان "كفر الشيخ خالية من فيروس سى خلال العام 2016".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملة القومية لمكافحة فيروس سى قامت بعمل مسح شامل لمدينة وقرى مركز الحامول لليوم الخامس عشر على التوالى، مشيراً إلى أنه تم خلال عمل الحملة تحويل الحالات الإيجابية إلى مركز الكبد والتأمين الصحى بكفر الشيخ، لاستكمال الفحوصات الطبية، وإجراءات صرف العلاج مجانُا، موضحا أن الحملة يواكبها تقديم الرعاية الاجتماعية من معاشات أو إعانات أو مساهمة فى مشروعات صغيرة لمن تتطلب حالتهم المساعدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

وقالت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة إن الحملة بالحامول، أسفرت عن عمل التحاليل الطبية وفحص عدد ( 29647 ) شخصا ممن تم عمل كشف طبى عليهم ، ومن خلال الفحص تبين أن الحالات السلبية "غير المصابة بالفيروس" 25742 حالة، والحالات الموجبة بلغت 3905 حالة إيجابية، بنسبة 11% من إجمالى المترددين، وتم عمل تثقيف صحى لـ 19900 حالة، وحالات الاستبيان 2800، والتأمين الصحى 290 شخصا، بنسبة رضاء المنتفعين 93% ، وعن حالات التضامن الاجتماعى، وصلت إلى 1862 حالة عبارة عن إعانة نقدية، وحالات ملفات معاش ضمان اجتماعى، وحالات معاش معوقين .

جدير بالذكر أن اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ أطلق، 13 يناير الماضى ، حملة كفر الشيخ خالية من فيروس “سى ” خلال العام 2016م ، من مدينة الرياض بالتعاون مع صندوق ” تحيا مصر ” لعلاج فيروس ” سى ” فى ربوع المحافظة ؛ لتصل إلى أقصى قرية وأبعد تجمع سكنى بمراكز المحافظة ؛ لتقديم الفحوصات الطبية والعلاج بالمجان ، دون التقيد بفئة عمرية لتشمل الأطفال والأولوية لكبار السن، داعياً وسائل الإعلام لمساعدة الحملة فى توعية المواطنين والتعاون لإخبار الأهالى بمكان ومواعيد الحملة لتعظيم الاستفادة من عملها من أجل صحة أفضل لأبنائنا .



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