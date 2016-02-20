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انزل بكرة بكمامة ونظارة شمس.. والأطفال ومرضى الحساسية يمتنعون

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انزل بكرة بكمامة ونظارة شمس.. والأطفال ومرضى الحساسية يمتنعون انزل بكرة بكمامة ونظارة شمس.. والأطفال ومرضى الحساسية يمتنعون
توقع خبراء الأرصاد أن طقس الغد سيكون باردًا مليئًا بالأتربة وبناء عليه حذر الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، من خروج مرضى الحساسية والأطفال وكبار السن غدًا للشوارع والأماكن المفتوحة والتزام ما دون ذلك بارتداء نظارة شمس وكمامة لحماية العين والأنف الفم والجلد.

وأضاف الدكتور هانى الناظر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": حال عدم الرغبة فى ارتداء كمامة يجب أن يغطى الفرد الأنف والفم بأى شكل حتى وإن كان بوضع منديل قماش أو ارتداء "كوفية" يتم استعمالها فى تغطية الوجه.

وأوصى أستاذ الأمراض الجلدية، فى ظل تقلبات الجو بالحرص على تناول الماء بشكل كافٍ يوميًا ووضع كريم حماية على الجلد عند التعرض لأشعة الشمس والاستحمام بماء دافئ وصابون جلسرين، بجانب وضع كريمات ترطيب بشكل يومى منعًا لجفاف البشرة، وتناول السلاطة الخضراء والفواكه بانتظام.

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية غدا ودرجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى الثلاثاء

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