كرة يد - بالفيديو مرة أخرى.. الجماهير تقتحم مباراة الأهلي والجزيرة وتهتف ضد طاهر

اقتحمت أعداد من جماهير الأهلي مباراة فريق اليد ضد الجزيرة في دوري المحترفين، اليوم السبت والمقامة في الصالة المغطاة بالنادي.

وذكر مراسل FilGoal.com أن أعدادا من جماهير الأهلي نجحت في الدخول إلى الصالة المغطاة قبل انطلاق مباراة الفريق الأحمر ضد الجزيرة في دوري المحترفين لكرة اليد.

ولم تعترض قوات الأمن الجماهير، خوفا من اندلاع اشتباكات.

ووجهت الجماهير هتافات معادية ضد محمود طاهر رئيس النادي بسبب قرار منعهم من الحضور مع إشعال الشماريخ.

ويحضر فريق الجزيرة الإماراتي الذي يضم علي زين نجم الأهلي السابق المباراة من المدرجات.

يذكر أن مباراة الأهلي أمام بترول أسيوط في دوري كرة اليد أمس الجمعة، قد شهدت اقتحام جماهير للصالة المغطاة أيضا والهتاف ضد طاهر.

وكانت قمة كرة الطائرة بين الأهلي والزمالك يوم الأربعاء قد شهدت أيضا تواجد الجماهير أيضا قبل أن يقرر نادي الزمالك الانسحاب من المباراة اعتراضا على حضور الجماهير.

شاهد تشجيع الجماهير للأهلي من المدرجات