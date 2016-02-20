مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نحتاج إلى الفوز على الجيش بأي طريقة

"نحتاج إلى الفوز على الجيش بأي طريقة".. هكذا تحدث خالد القماش مدرب الإسماعيلي عن مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتحدث القماش لـFilGoal.com عن المباراة قائلا: "نعتمد على إعداد الإسماعيلي من الناحية المعنوية وسنعتمد على دوافع اللاعبين في تعديل مركزنا بالدوري".

وأضاف "تحقيق الفوز في مباراتين على التوالي سوف يرفع معنوياتنا ويساهم في الاستقرار الفني للفريق".

وأتم "نحتاج إلى الفوز على طلائع الجيش بأي طريقة".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 25 نقطة من 18 مباراة. بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة.