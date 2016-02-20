رئيس الوزراء يجتمع بعد غد بوزير الداخلية لبحث قضية قتيل “الدرب الأحمر”

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح يوم الاثنين المقبل 22 فبراير، اجتماعًا مع وزير الداخلية ومساعديه للوقوف على نتائج التحقيقات في الاحداث الأخيرة والتي نجمت عن مقتل أحد المواطنين، وما تم بشأن معاقبة المخالفين.

ويتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وخطة الوزارة للارتقاء بأداء جهاز الشرطة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء على أن الدولة تقدر تضحيات وجهود رجال الشرطة في تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، وشدد على أن وزارة الداخلية وقياداتها لن تتهاون في محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، كما ترفض أية تجاوزات فردية بحق المواطنين.

أ ش أ