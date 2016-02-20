أخبار عاجلة

«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف مدي خطورة حالات الإصابات فى حادث إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة المشتبه فى تورطه بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟ -
بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟ -
بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس الوزراء يجتمع بعد غد بوزير الداخلية لبحث قضية قتيل “الدرب الأحمر”

Google+ Print
رئيس الوزراء يجتمع بعد غد بوزير الداخلية لبحث قضية قتيل “الدرب الأحمر” رئيس الوزراء يجتمع بعد غد بوزير الداخلية لبحث قضية قتيل “الدرب الأحمر”

ارشيفية

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح يوم الاثنين المقبل 22 فبراير، اجتماعًا مع وزير الداخلية ومساعديه للوقوف على نتائج التحقيقات في الاحداث الأخيرة والتي نجمت عن مقتل أحد المواطنين، وما تم بشأن معاقبة المخالفين.

ويتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وخطة الوزارة للارتقاء بأداء جهاز الشرطة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء على أن الدولة تقدر تضحيات وجهود رجال الشرطة في تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، وشدد على أن وزارة الداخلية وقياداتها لن تتهاون في محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، كما ترفض أية تجاوزات فردية بحق المواطنين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا