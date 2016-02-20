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السيطرة على حريق نشب بإحدى عربات قطار السولار الفارغة بقنا

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السيطرة على حريق نشب بإحدى عربات قطار السولار الفارغة بقنا السيطرة على حريق نشب بإحدى عربات قطار السولار الفارغة بقنا

أرشيفية

تمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق بقنا، اليوم ” السبت “، من السيطرة على حريق شب فى إحدى عربات قطار سولار الفارغة أثناء تخزينها بقرية المخادمة بمركز قنا.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارًا بإشتعال النيران فى إحدى عربات قطار السولار بمركز قنا.

وكشفت التحريات أنه اثناء تخزين عدد من العربات الفارغة والخاصة بنقل السولا والتى كانت بدون جرار بمخزن قرية المخادمة نشب حريق فى مخلفات القصب القريب من خط السكك الحديدية وامتدت النيران لجزء من العربه الآخيرة، فتمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطره على النيران وإخمادة قبل امتدادها لبقية العربات وزراعات القصب.

وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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