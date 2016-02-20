بلاتر: لا يمكن لأحد أن يشتري كأس العالم

أصر سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق أن التصويت بإقامة كأس العالم 2022 بقطر لم يتم التلاعب به وشدد على أنه لا يمكن أبدا أن يشتري أحد بطولة كأس العالم.

وعاد بلاتر هذا الأسبوع إلى مقر الفيفا لكي يتم سماع استئنافه ضد قرار إيقافه لمدة 8 أعوام بممارسة أي نشاط يخص كرة القدم وكان صاحب الـ79 عاما يؤكد أنه بريء تماما من أي تهمة موجهة إليه.

وقال بلاتر في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن": "لا يمكنك أن تشتري كأس العالم، سوف تذهب في النهاية ناحية التأثيرات السياسية للحدث بالنسبة لبطولة 2022 بلاتيني اتصل بي وقال صوتي لن يذهب للأمريكان".

وتابع "عرفت أن هناك مشكلة ما حاولنا لكن الوقت كان قد تأخر كان الأمر قبل 10 أيام من التصويت وحاولنا أن نرى الأصوات المتبقية للولايات المتحدة لكن 4 أصوات كانت مفقودة".

وتقع حملة استضافة قطر لكأس العالم عام 2022 تحت تحقيقات المباحث الفيدرالية نظرا لاشتباههم بفساد الحملة والفوز بها عن طريق الرشوة وكانت قطر قد فازت بـ14 صوتا مقابل 8 أصوات لأمريكا خلال 4 جولات تصويت.

الجدير بالذكر أن انتخاب خليفة بلاتر لمقعد رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يتم الأسبوع المقبل وأثناء ذلك سيتم أيضا معرفة نتيجة استئنافه ضد قرار إيقافه.