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بوجبا: اللعب تحت قيادة جوارديولا سيجعلني أفضل

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بوجبا: اللعب تحت قيادة جوارديولا سيجعلني أفضل بوجبا: اللعب تحت قيادة جوارديولا سيجعلني أفضل

رحب بول بوجبا متوسط ميدان يوفنتوس بأية فرصة تجمعه بجوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ كما أبدى إعجابه بفلسفة المدرب الإسباني.

ويتولى بيب جوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي بدء من الموسم المقبل خلفا لمانويل بيللجريني وذلك حسب بيان رسمي نشره موقع النادي خلال وقت سابق.

وصرح لاعب مانشستر يونايتد السابق لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "جوارديولا مدرب صاحب خبرة كبيرة ولديه فلسفته وهو أمر مهم للغاية ولديه تأثير على الفريق".

وتابع الدولي الفرنسي "الجميع يحترمه، حينما تراه أن تريد أن تلعب وتتطور هو أيقونة لكرة القدم وسمعت انه يطمح لتطوير كل لاعب لديه".

واستطرد "أنا لاعب ليوفنتوس حاليا، لكن بكل تأكيد إن دربك مدرب مثله فأنت ستصبح أفضل".

الجدير بالذكر أن صاحب الـ22 عاما ارتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة على الرغم من أن فريقه قد أكد أن اللاعب ليس للبيع.

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