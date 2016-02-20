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أوباميانج يلمح لحلمه باللعب لريال مدريد

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أوباميانج يلمح لحلمه باللعب لريال مدريد أوباميانج يلمح لحلمه باللعب لريال مدريد

نجح هال سيتي في فرض التعادل السلبي على مضيفه أرسنال في دور الـ16 من كأس إنجلترا ليحتكما إلى مباراة إعادة.

وشارك المصريان محمد النني لاعب أرسنال وأحمد المحمدي لاعب هال وجها لوجه منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

وفشل أرسين فينجر في الاحتفال بمباراته رقم 100 في كأس إنجلترا بتحقيق الفوز ليضطر حامل اللقب إلى خوض مباراة إعادة في ملعب هال سيتي.

وكان بطل المباراة الأول هو جاكوبوفيتش حارس هال سيتي الذي تصدى لأكثر من 10 هجمات لأرسنال.

بداية قوية لأرسنال في الشوط الأول الذي استغنى عن مفاتيحه الأساسية أبرزها سانشيز وأوزيل وجيرو لكن النني كاد أن يسجل في الدقيقة الثامنة لولا أليكس بروس الذي منع الكرة بيده لكن الحكم اعتبرها غير مقصودة.

ويلبيك كاد أن يسجل مبكرا لكن جاكوبوفيتش تصدى لتسديدته، قبل أن يحاول والكوت أيضا من نفس المكان لكن حارس هال سيتي كان بالمرصاد.

في الشوط الثاني كاد كامبل أن يسجل هدفا من ضربة حرة لمسها جاكوبوفيتش قبل أن ترتطم بالقائم قبل أن يسدد ويلبيك كرة تصدى لها من جديد حارس هال بطريقة رائعة.

واضطر فينجر للدفع بسانشيز وجيرو الذي كاد أن يسجل بعد مجهود فردي لكنه سدد في النهاية كرة ضعيفة في يد حارس هال سيتي.

وفي الدقائق الأخيرة كاد هال سيتي أن يسجل هدفا عن طريق ألوكو لكنه سدد في يد أوسبينا من مسافة قريبة.

وحاول أرسنال في الدقائق الأخيرة خطف الفوز لكن جاكوبوفيتش عاد ليتألق أمام ضربة حرة خطيرة من سانشيز لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

شاهد ملخص تألق حارس هال

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