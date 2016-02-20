صور| محافظ المنيا يشهد تجربة حية لأنظمة الأمان بمحطة بوتاجاز شوشة

تفقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم، محطة تعبئة بوت​ا​جاز شوشة بمركز سمالوط ،لمتابعة أعمال التطوير داخل المحطة والوقوف علي أخر المستجدات بالمشروع ، حيث يجري العمل حاليا لانتاج مظلة ثالثة للتعبئة سترفع الحصة الإنتاجية من 25الف أسطوانة إلي 35 ألف أسطوانة يومياً.

وقرر المحافظ خلال جولته بالمحطة صرف 10 أيام مكافئة للعاملين بالمحطة ،حيث أشاد المحافظ بزيادة نسبة الإرباح السنوية للمحطة وأعمال التطوير والتجميل التي طالت المحطة ،وإتباع كافة إجراءات السلامة المهنية ،من خلال تدريب العاملين على التعامل مع المخاطر،مؤكدا على دعمه الكامل لتقوية المحطة ورفع انتاجيتها.

وتفقد المحافظ خلال جولته بالمحطة صهاريج الغاز الأفقية وغرفة طلمبات الغاز وكذلك مظلة التعبئة الثانية وكذلك الاعمال الخاصة بالمظلة الثالثة لجديدة. كما وعد المحافظ بدراسة إمكانية اقامة سور حول المحطة وخاصة امام التنكات لتحقيق اكبر قدر من عوامل الامان والسلامة .

واستعرض المهندس نبيل الطيبي مدير المحطة اعمال التطوير التي لحقت المحطة ونسب الارباح والتي وصلت 7 مليون جنيه خلال عام 2015 ،حيث يتم توزيع الحصص من خلال مديرية التموين وأعمال الصيانة الدورية والسلامة المهنية ،كما شاهد المحافظ فيلما وثائقيا حول المحطة قبل وبعد اعمال التطوير الاخيرة.

وتابع المحافظ الاعمال الخاصة بوزن الاسطوانة ، حتى يصل الوزن الحقيقي من الأسطوانية للمستهلك والتأكد من وجود مندوب من مباحث التموين ومفتش للتموين مقيم بالمحطة ، واستفسر المحافظ عن كمية الغاز الصب الواردة للمحطة، وحجم الأسطوانات التي تخرج من المحطة يومياً، ومدى الالتزام بالدورة المستندية لتسليم الإسطوانات إلى السيارات لنقلها ومتابعة مديرية التموين والوحدة المحلية لخط سير الإسطوانات كما شددالمحافظ على اتباع اجراءات الامن والسلامة المهنية

وشاهد المحافظ في ختام جولته تجربة حية لاستخدام أجهزة الإنذار والتعامل مع المخاطر والإحداث الطارئة ،والتي نفذها العاملون بالمحطة بكفاءة عالية.