الداخلية: 3 آلاف أمين شرطة فصلوا من الخدمة قبل 2011 وعادوا في “الفوضى”

أوضح اللواء أبوبكر عبدالكريم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تعديلات تشريعية لعرضها على البرلمان من شأنها تشديد وتقليص العقوبات على أفراد الشرطة المتجاوزين والمسيئين في استغلال سلطاتهم في حق المواطنين.

وأضاف المتحدث بإسم الداخلية، عبر اتصال هاتفي لبرنامج “أول الأسبوع” مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة دريم، أن هذه التصرفات لا يقبلها أحد من جهاز الشرطة، وهو ما جعل الوزير مجدي عبدالغفار بعقد اجتماع أثناء مشاركته في منتدي افريقيا بعدد من مساعديه للتحدث في هذا الأمر وليؤكد أن تلك الممارسات أصبحت تشكل عائق أمام مسئوليات رجال الشرطة الوطنية.

وتابع عبدالكريم أنه كان 3000 أمين شرطة تم فصلهم من الخدمة لجرائم مخلة بالشرف قبل 2011 تم إعادتهم للخدمة مرة أخرى في اعقاب الفوضي التي ضربت البلاد، لكنه أوضح أنه خلال كل فترة يتم اعادة النظر في هؤلاء الأفراد واعادة تقييم موقفه، وأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من القرارات الحازمة تجاه افراد الشرطة المتجاوزين، التصرفات تنال من الجهاز.

واستطرد بالقول: ” التصرفات المسيئة أصبحت تنال من الجهاز، الـ100 ولا الـ500 فرد دول احنا مش عايزين في وزارة الداخلية، اللي بيدوا فرصة للاسقاط على الوزارة واتهامها بانها متجاوزة في حق المواطنين، اللي بيتصرف بهذا الشكل ليس له مكان بعد الآن في وزارة الداخلية”.