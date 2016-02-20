الشباب والرياضة بشمال سيناء تحتفل بختام فعاليات مبادرة "ارسم مستقبلك"

اختتمت اليوم، السبت، بشمال سيناء فعاليات مبادرة ارسم مستقبلك التى نفذتها الإدارة المركزية للتدريب والمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وتضمنت تنمية مهارات 200 شاب على أعمال البرمجة والمشغولات اليدوية وريادة الأعمال وتنمية المهارات الحياتية.

شارك بحفل ختام المبادرة فى المدينة الشبابية بالعريش، إيهاب عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، وكاميليا آدم مدير الثقافة، ومنير أبوالخير مدير التضامن الاجتماعى وحسن أبودرب مدير القوى العاملة بشمال سيناء، وأولياء أمور الطلبة المشاركين فى المبادرة، وممثلين عن التعليم والصندوق الاجتماعى وجمعيات أهلية .

انطلقت الفعاليات بتفقد معرض منتجات المشاركين فى المبادرة، وتضمنت مشغولات من الورق المعاد صناعته، لمكونات إبداعية ومنتجات من مصنوعات البيئة المحلية.

وقالت أمانى عبدالعظيم، منسقة المشروع، إن المبادرة هدفت إلى نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع المشروعات الإبداعية بهدف تنمية مهارات الشباب بمشاركة 200 متدرب بالتعاون مع شركة ميكروسوفت من سن 18 إلى 35 سنة.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن 22 مدربا نفذوا التدريبات، وأضاف أن التدريبات مجانية وحصل المتدرب على شهادة معتمدة، وتمت التدريبات فى مقر المدينة الشبابية واختيار الشباب، المشاركين من مختلف المناطق، وينتظر أن تتواصل التدريبات للشباب خلال المرحلة القادمة.



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