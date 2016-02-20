ستروتمان يعود لروما أمام باليرمو

ألقى لوشيانو سباليتي مدرب روما اللوم على نفسه لإصابة دانيلي دي روسي متوسط ميدان الفريق كما أعلن عن عودة كيفين ستروتمان بعد غياب دام لمدة تقترب من عامين.

وسيغيب دي روسي عن روما لمدة تقترب من الشهر بعد تفاقم إصابته أثناء مشاركته ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح النادي الملكي.

في حين أن ستروتمان لم يشارك مع فريقه لمدة طويلة للغاية بعد إصابته في مارس 2014 وخضع لجراحة مرتين أخرهم كانت في 1 سبتمبر 2015.

وصرح مدرب الذئاب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باليرمو في الدوري "لسوء الحظ أشعر بتحمل المسؤولية لما حدث لدانيلي".

وتابع "إذا أشركت لاعب في مباراة وبعد 10 دقائق يتعرض لإصابة هذه إشارة على أنني لم أتخذ القرار المناسب".

واستطرد مدرب زينيت سان بطرسبرج السابق "أنا أتحمل كل اللوم أنا آسف أنا من اتخذ القرار وليست هناك أعذار".

وأضاف "ويليام فاينكوير أظهر أنه من الممكن الاعتماد عليه ومن الغد سيكون لدينا ستروتمان أيضا هو في التشكيل ويتعافى ويتطور بشكل جيد".

الجدير بالذكر أن ستروتمان لعب لفريق الشباب الخاص بروما في محاولة منه لاستعادة كامل لياقته البدنية وهذه هي المشاركة الأولى له في التشكيل الأول للفريق منذ خضوعه للجراحة.

ويواجه روما غدا ضيفه باليرمو ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.