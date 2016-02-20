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مالودا يهنيء الحضري على عودته للمنتخب

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مالودا يهنيء الحضري على عودته للمنتخب مالودا يهنيء الحضري على عودته للمنتخب

هنأ الفرنسي فلوران مالودا جناح وادي دجلة زميله في الفريق عصام الحضري على العودة لمنتخب من جديد.

الحضري كان قد استدعي لقائمة المصري من أجل خوض ودية بوركينا فاسو الأسبوع المقبل.

ونشر مالودا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك رسالة للحضري كتب فيها "مبروك لعصام الحضري على عودته للمنتخب الوطني".

مالودا وصيف كأس العالم وبطل دوري أبطال أوروبا 2012 مع تشيلسي كان قد انضم لصفوف وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى نهاية الموسم.

وبدأ مالودا في المشاركة بداية من المباراتين السابقتين لدجلة أمام الزمالك والجيش وصنع خلالهما هدفين.

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