هيدينك: إعادة بناء تشيلسي ستكون مهمة صعبة

اعترف جوس هيدينك مدرب تشيلسي الحالي أن المدرب القادم للفريق سيواجه مهمة صعبة للغاية في محاولته لإعادة بناء الفريق واستعادة قوته.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بفارق 7 نقاط عن ساوثامبتون في المركز السادس.

وفي تصريحات للمدرب الهولندي نقلتها شبكة "إي إس بي إن" قال: "الجميع عليه أن يقوم بتحليل جيد حول نقاط القوة والضعف في التشكيل وحسب ذلك سيقوم بالبناء أو يقوي التشكيل للموسم المقبل وتلك مهمة ليست سهلة على الإطلاق".

واستطرد هيدينك "تركيزي كان على التطور يوم بيوم لطريقة اللعب الموجودة والطاقم".

وكانت عدد من الصحف قد أشارت إلى أن كلا من أنتونيو كونتي مدرب منتخب إيطاليا وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مرشحين لقيادة تدريب تشيلسي في الموسم المقبل.