أوباميانج يلمح لحلمه باللعب لريال مدريد

أبدى بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند رغبته في اللعب لنادي ريال مدريد موضحا أن اللعب للنادي الملكي هو حلم بالنسبة إليه.

وسجل أوباميانج هذا الموسم 30 هدفا في 32 مباراة لعبهم في كل المسابقات مع أسود الفيستفاليا وارتبط اسمه باللعب لأرسنال ومانشستر يونايتد في الأشهر الأخيرة لكن اللاعب كان له رأي آخر.

وصرح الدولي الجابوني لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "حلم الطفولة لي أن ألعب لريال مدريد، لقد وعدت جدي الذي كان يقطن في أفيلا على بعد 110 كيلو متر من مدريد أن ألعب له، لاحظت أن هذا لن يكون أمرا سهلا لكن دائما تلك الفكرة تدور في بالي".

واستطرد "لقد شاهدت الكثير من فيديوهات هوجو سانشيز حينما كنت طفلا صغيرا، اللعب لريال مدريد أو حتى نادي إسباني آخر كبير سيكون أفضل هدية لأمي".

ويمتد عقد أوباميانج مع دورتموند حتى يونيو عام 2020 والفريق الألماني كان قد أوضح في وقت سابق أنه لن يخسر جهود مهاجمه سوى بمبلغ كبير.