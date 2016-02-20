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كرة يد - مرة أخرى.. الجماهير تقتحم مباراة الأهلي والجزيرة وتهتف ضد طاهر

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كرة يد - مرة أخرى.. الجماهير تقتحم مباراة الأهلي والجزيرة وتهتف ضد طاهر كرة يد - مرة أخرى.. الجماهير تقتحم مباراة الأهلي والجزيرة وتهتف ضد طاهر

انتهى الأمر. الموافقات بالكامل وصلت. الأمن يوافق والأمانة العامة تخاطب اتحاد الكرة وتعلن موافقتها. الأهلي يواجه المصري في برج العرب.

الأهلي يواجه المصري يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة السابعة بالدوري المصري في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب.

أين تقام المباراة؟ سؤال تردد وغابت إجاباته منذ بداية الموسم وحتى يوم السبت. قبل أن يتلقى اتحاد الكرة خطابا من مديرية أمن إسكندرية يشير لموافقتهم على تأمين مباراة الأهلي والمصري في برج العرب. (طالع التفاصيل) ويتبقى فقط موافقة الأمانة العامة وهو ما حدث.

الأمانة العامة أرسلت خطابا لاتحاد الكرة تعلن من خلاله موافقتها على إقامة المباراة في ملعب برج العرب. لتنتهي الأزمة رسميا حسبما أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقه نادي الزمالك.

بينما يأتي المصري في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

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