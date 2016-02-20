محافظ بنى سويف يبحث تطوير منظومة العمل بإدارة المرور

بحث المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف وضع خطة متكاملة لتطوير الخدمات المرورية التى تقدمها إدارات المرور باعتبارها من الخدمات الجماهيرية للارتقاء بمستواها وتقديم خدمة مميزة للمترددين عليها، وذلك ضمن خطة المحافظة التى تستهدف الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى بالمحافظة، وتحسين الخدمات الجماهيرية وتعزيز مبادئ الشفافية، بما يساهم فى تحقيق رضا المواطنين وتعزيز ثقتهم فى التنفيذيين والحصول على مشاركتهم الإيجابية فى التنمية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، السبت، لإدارة مرور بنى سويف، التى استقبله خلالها وكيل إدارة مرور بنى سويف المقدم مدحت قرنى بحضور المهندس ناصر محمد فراج مدير عام الطرق والمهندسة نهى خاطر مدير التخطيط العمرانى والمحاسب محمد عبد الفتاح مدير عام التخطيط والمتابعة بحث تنفيذ آلية جديدة لتطوير العمل بإدارة المرور للتيسير على المواطنين من خلال استخدام أنظمة حديثة فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لاستخراج كافة التراخيص والمعاملات والخدمات المقدمة للجمهور والحد من التكدس والزحام الناتج عن كثرة المعاملات المرورية وتعدد منافذ تقديم الخدمة.

وأكد "حبيب" خلال الزيارة استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لتطوير وتحسين هذه الخدمة الهامة، موجها بدراسة تنفيذ عدد من المقترحات لتطوير العمل بهذا المرفق الحيوى وإعادة تخطيط المساحات الفارغة بمبنى المرور لتخصيص قاعات انتظار تشمل توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وتفعيل نظام الشباك الواحد، وتدريب الكوادر البشرية على هذا الأمر، وإعداد الأجهزة والدعم اللوجيستى المطلوب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هى الثانية لإدارة مرور بنى سويف فى أقل من 3 أسابيع، حيث سبقها زيارة مماثلة قام بها المحافظ مع بداية فبراير الجارى.