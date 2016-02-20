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بالصور.. محافظ البحيرة يكرم فريق "تيديكس" دمنهور لمواهبهم الإبداعية

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بالصور.. محافظ البحيرة يكرم فريق "تيديكس" دمنهور لمواهبهم الإبداعية بالصور.. محافظ البحيرة يكرم فريق "تيديكس" دمنهور لمواهبهم الإبداعية
التقى الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم، السبت، بأعضاء فريق تيد إكس دمنهور المكون من أكثر من 50 شابا وفتاة من مختلف الأعمار والمراحل الدراسية المختلفة والخريجين والذين يعملون بشكل تطوعى تحت شعار "أفكار تستحق الانتشار".

محمد سلطان محافظ البحيره يلتقى اعضاء فريق تيد اكس دمنهور (1)

ويهدف الفريق إلى توفير منصة لأصحاب الأفكار الهادفة من الشباب لعرض أفكارهم على المجتمع وتسجيل تلك الأفكار وإبرازها، كما أهدى المحافظ درع المحافظة ونموذج حجر رشيد للفريق.

وأكد محافظ البحيرة على حسن تنظيم الأعمال وروح الابتكار والأفكار المتطورة لدى الفريق وطالبهم بتوظيف تلك القدرات فى المشاركة بصورة تطوعية فى القضايا المجتمعية المختلفة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين عن طريق أعمال التوعية ووضع التصورات والأفكار المبتكرة فى وضع الحلول لتلك المشكلات.

محمد سلطان محافظ البحيره يلتقى اعضاء فريق تيد اكس دمنهور (2)

يذكر أن محافظ البحيرة شهد المؤتمر الذى نظمه أعضاء الفريق بدار أوبرا دمنهور، الذى تضمن 3 فقرات لـ9 متحدثين من الشباب فى مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والفن والعمارة والترفيه بالإضافة إلى العروض الفنية لمجموعة من المواهب الشابة بالفريق.

محمد سلطان محافظ البحيره يلتقى اعضاء فريق تيد اكس دمنهور (3)

محمد سلطان محافظ البحيره يلتقى اعضاء فريق تيد اكس دمنهور (4)
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