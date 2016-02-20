عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاع استمر طوال اليوم

عادت قبل قليل شبكات الاتصالات والإنترنت للعمل فى شمال سيناء، بعد انقطاعها من الساعة 6 صباح اليوم، وتواصل لليوم الخامس على التوالى انقطاعها يوميًا.

وقال مصدر بسنترال العريش، إن انقطاع الخدمات تم عن مناطق شرق مركز بئر العبد وجميع أنحاء مراكز وقرى العريش، والشيخ زويد، ورفح، ومناطق شمال مركز الحسنة، والمناطق الحدودية مع قطاع غزة، والأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال الأهالى إن الخدمات عادت كليًا فى مناطق مركزى العريش وشرق بئر العبد، وجزئيًا بمناطق مركزى الشيخ زويد ورفح والقرى الحدودية.

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