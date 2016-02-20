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شهود عيان: مقاتلات روسيا تشن غارات على حمص وحلب.. وقنابل عنقودية على حماة

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شهود عيان: مقاتلات روسيا تشن غارات على حمص وحلب.. وقنابل عنقودية على حماة شهود عيان: مقاتلات روسيا تشن غارات على حمص وحلب.. وقنابل عنقودية على حماة

>شن سلاح الجو الروسى غارات جوية متعددة فى سوريا تركزت على حمص وحلب، وقنابل عنقودية على أحياء بلدة "اللطامنة" بحماة، حسبما أفاد شهود عيان.

وذكرت قناة "العربية" ، اليوم السبت، أن اشتباكات عنيفة درات مع قوات النظام التى حاولت التقدم نحو مناطق تقع تحت سيطرة الجيش الحر فى ريف حماة، فى وقت شنت فيه المقاتلات الروسية سلسلة غارات على "سهل الغاب" وبلدتى "اللطامنة ومورك" بريف المدينة الشمالي.

وفى حلب، أشارت القناة إلى أن الغارات طالت مناطق فى حى "بنى زيد" شمال حلب، وأطراف "حى بستان الباشا" ومنطقة "الليرمون" بالمدينة.

أما فى حمص، فقد ركزت الطائرات الروسية بشكل لافت طلعاتها فوق ريف حمص، وقامت بشن سلسلة غارات استهدفت "الغوطة ومدينة تلبيسة وبلدات وقرى الزعفرانة والمكرمية ومجدل والسعن الأسود ودير فول" بريف حمص الشمالي.

ولفتت القناة إلى أن الغارات الروسية تزامنت مع مجموعة من البراميل المتفجرة، ألقتها طائرات النظام على بلدة "تيرمعله" بريف حمص الشمالى.

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مصر 365

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