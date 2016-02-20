دفاع الصحفى أحمد ناجى: سنتقدم غدا باستشكال على حكم حبس موكلى

>قال المحامى محمود عثمان إنه سيتقدم باستشكال صباح غد للنيابة العامة، على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بشأن قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة أحمد ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع.

وأضاف "الدفاع" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاستشكال سيتضمن أسباب الاستشكال، والتى تمثلت في الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وأن النيابة ستحدد جلسة لنظر الاستشكال.

وتحفظت قوات الأمن المتواجدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، على كل من أحمد ناجى الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، وذلك لتنفيذ قرار المحكمة بحبس المتهم الأول وتغريم الثانى، بعد قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءتهما الصادرة من محكمة أول درجة. ومن المقرر أن يتم ترحيلهما إلى قسم بولاق أبو العلا لتنفيذ قرار الحبس وتسديد الغرامة.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية قضت منذ قليل، بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة أحمد ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع .

كان "ناجى" قد نشر فى جريدة «أخبار الأدب» فى عددها رقم 1097 فصلا من رواية بعنوان «استخدام الحياة» صدرت فى وقت لاحق عن دار التنوير. وقالت النيابة، فى أمر الإحالة للقضية رقم 1945 لسنة 2015 إدارى بولاق أبو العلا ، إن الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم أحمد ناجى ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء .

وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثانى «طارق الطاهر»، رئيس تحرير الجريدة، أيد ذلك عندما سألته النيابة عما إذا كان قد راجع المقال فقال، «إنه راجع العنوان دون قراءة النص كاملا وأنه ما كان ليسمح بنشره إذا قرأه تفصيليا». وبعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح، باعتبار أن ما نشراه يشكل جريمة تهدد أمن وسلامة المجتمع.