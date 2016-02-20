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إحباط محاولة تهريب مكملات غذائية مخبأة داخل حاوية فى ميناء السخنة

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إحباط محاولة تهريب مكملات غذائية مخبأة داخل حاوية فى ميناء السخنة إحباط محاولة تهريب مكملات غذائية مخبأة داخل حاوية فى ميناء السخنة
تمكن ضباط مباحث أمن الموانئ فى السويس من ضبط مكملات غذائية كانت مخبأة داخل حاوية واردة من الصين بميناء السخنة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كانت معلومات أمنية قد وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، أفادت باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير جلب كمية كبيرة، من المكملات الغذائية والأقراص المنشطة، وإخفائها فى مشمول حاوية تشتمل لدائن بلاستيكية.

وفور التأكد من صحة المعلومات، تم إخطار اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة، وأمروا ضباط مباحث الموانى بتدقيق أعمال التفتيش على الحاويات الواردة للميناء، وسرعة ضبط البضائع المهربة.

وبتوسيع دائرة الاشتباه فى جميع الحاويات الواردة للميناء من الصين، واتباع أعمال التفتيش اليدوى للحاويات بنسبة 100%، وبالفحص على جهاز الإكس راى، اشتبه ضباط مباحث الموانئ فى حاوية، وبفحصها يدويا عثر ببطن الحاوية على عدد كبير من الكراتين المملوءة بأكياس وجالونات المكملات الغذائية والأقراص المنشطة، والتى تم رفع الرسوم الجمركية كونها من السلع الترفيهية وغير الأساسية.

وبفحص أوراق الحاوية تبين أن أوراق الشحن تضمنت اشتمالها على مواد بلاستيكية، وتم التحفظ على المشمول المخالف، لتقدير القيمة الجمركية، وغرامة التهريب.

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مصر 365