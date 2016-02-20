صبحي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لتعزيز الشراكة الأمنية

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، اللواء جوزيف إف دانفورد جونيور خلال لقائه، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي عزمه الحفاظ على علاقات عسكرية قوية مع مصر كشريك في المعركة المشتركة لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة ،وأضاف البيان، أن زيارة اللواء دانفورد لمصر تأتى لتعزيز الشراكة الأمنية بين مصر والولايات المتحدة.

ويعد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية هو المسئول العسكري الأعلى رتبة في البلاد والمستشار العسكري العام للرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولوزير الدفاع أشتون كارتر، ومجلس الأمن القومي.

ويضم تشكيل هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كل من رئيس الأركان ونائب الرئيس، ورئيس أركان الجيش ورئيس العمليات البحرية، ورئيس أركان القوات الجوية، وقائد سلاح مشاة البحرية ورئيس مكتب الحرس الوطني.