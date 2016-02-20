أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صبحي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لتعزيز الشراكة الأمنية

Google+ Print
صبحي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لتعزيز الشراكة الأمنية صبحي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لتعزيز الشراكة الأمنية

صدقي صبحي

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، اللواء جوزيف إف دانفورد جونيور خلال لقائه، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي عزمه الحفاظ على علاقات عسكرية قوية مع كشريك في المعركة المشتركة لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة ،وأضاف البيان، أن زيارة اللواء دانفورد لمصر تأتى لتعزيز الشراكة الأمنية بين مصر والولايات المتحدة.

ويعد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية هو المسئول العسكري الأعلى رتبة في البلاد والمستشار العسكري العام للرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولوزير الدفاع أشتون كارتر، ومجلس الأمن القومي.

ويضم تشكيل هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كل من رئيس الأركان ونائب الرئيس، ورئيس أركان الجيش ورئيس العمليات البحرية، ورئيس أركان القوات الجوية، وقائد سلاح مشاة البحرية ورئيس مكتب الحرس الوطني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا