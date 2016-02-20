أخبار سوريا اليوم.. أوباما يدعو تركيا والأكراد فى سوريا إلى "ضبط النفس"

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم السبت، على دعوة أوباما السلطات التركية والقوات الكردية فى سوريا إلى "ضبط النفس" بعد هجمات عنيفة شنها الجيش التركى على أكراد سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم إعراب روسيا عن أسفها لرفض مجلس الأمن الدولى مشروع قرارها من أجل وقف العمليات العسكرية لتركيا فى سوريا.>انقضت المهلة الزمنية المرصودة لتأمين وقف الهجمات فى سوريا، وأخفق مسئولون عسكريون أمريكيون وروس فى التوصل إلى اتفاق رسمى لوقف إطلاق النار فى محادثات جرت مؤخرًا فى جنيف.

ونقلت صحيفة "الجارديان" فى تحليل إخبارى لمحرر شئون الشرق الأوسط، إيان بلاك عن دبلوماسيين مراقبين القول: إن أعمال العنف لم تشهد توقفًا فى الأيام التى أعقبت إعلان المجموعة الدولية لدعم سوريا الأسبوع الماضى فى ميونيخ عن محاولتها تأمين وقف لإطلاق النار فى أسبوع؛ وأن الروس استمروا فى شن غارات جوية ضد قوات المعارضة المعتدلة، فيما تقول روسيا إنها تستهدف "إرهابيين"، مرددة الوصف الذى تخلعه الحكومة السورية على كافة معارضى بشار الأسد.

أخبار سوريا اليوم

>أعربت روسيا عن أسفها لرفض مجلس الأمن الدولى مشروع قرارها من أجل وقف العمليات العسكرية لتركيا فى سوريا، حسبما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف السبت، وصرح بيسكوف "لا يسعنا سوى التعبير عن الأسف لرفض مشروع القرار"، مضيفًا أن روسيا "ستواصل سياسة" من أجل "ضمان استقرار ووحدة أراضى سوريا".

كما اتصل الرئيس الأمريكى باراك أوباما هاتفيًا الجمعة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، داعيًا السلطات التركية والقوات الكردية السورية "وحدات حماية الشعب" إلى التحلى بـ"ضبط النفس" فى شمال سوريا. وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن "الرئيس أوباما أكد أنه لا ينبغى لوحدات حماية الشعب أن تستغل الظروف فى هذه المنطقة للاستيلاء على أراضى جديدة، ودعا تركيا إلى التحلى بضبط النفس المتبادل من خلال وقف القصف المدفعى للمنطقة".