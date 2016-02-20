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فرار 40 معتقلا من سجن فى نواكشوط

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فرار 40 معتقلا من سجن فى نواكشوط فرار 40 معتقلا من سجن فى نواكشوط

>فر أكثر من أربعين معتقلا بينهم سجناء خطيرون من أكبر سجن فى نواكشوط مستغلين تخفيف أجراءات المراقبة مع تبديل الحراس، وفق ما أفاد مصدر فى السجن وكالة "فرانس برس" اليوم السبت.

وقال المصدر الذى لم يشأ كشف هويته أن "ما بين 42 و43 معتقلا تمكنوا (مساء الجمعة) من الفرار من سجن دار النعيم" فى شمال شرق العاصمة "وبينهم سجناء خطيرون".

وأوضح مسئول أمنى فى اتصال مع فرانس برس، أن "سبعة من الفارين على الأقل اعتقلتهم الشرطة فيما يستمر البحث عن الأخرين صباح السبت".

وأضاف المصدر فى السجن أن "السجناء استغلوا تخفيف عدد الحراس" فى وقت تبديلهم، وتابع أن الحراس "أطلقوا النار تحذيرا لوقف تدفق الفارين وإعادة النظام" إلى السجن.

واورد مصدر قضائى ان سجن دار النعيم يضم نحو 1300 معتقل، لافتا الى ان موريتانيا سبق ان شهدت عمليات فرار مماثلة لكن ما حصل مساء الجمعة هو الاكبر منذ عقود.

وفى أكتوبر 2012 تم احباط محاولة فرار من السجن المذكور انتهت بمقتل سجين واصابة اثنين اخرين.

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