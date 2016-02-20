أخبار العراق اليوم.. مقتل أكثر من 20 داعشيًا بينهم والى الأنبار

أخبار العراق اليوم

تناولت أخبار العراق اليوم، مقتل أكثر من 20 من "داعش" بينهم والى الأنبار، كما ألقت أخبار العراق اليوم، الضوء على تصريحات رئيس الوزراء العراقى بمشاركة الحشد الشعبى لتحرير الموصل.>قتل أكثر من 20 عنصرًا من تنظيم "داعش" بينهم والى الأنبار الجديد ومساعده بغارة جوية غرب قضاء هيت، حسبما أعلنت خلية الإعلام الحربى فى العراق السبت.

وقالت الخلية فى بيان: "صقور الجو وجهوا ضربة جوية دقيقة على مزرعة يملكها الإرهابى خالد السعدون غرب قضاء هيت، أسفرت عن مقتل والى الأنبار الجديد المدعو وهيب البوعابر ومساعده محمد طليب".

أخبار العراق اليوم

>أكدت الخارجية الأمريكية، أن الغارة الجوية التى شنتها الطائرات الحربية الأمريكية ضد معسكر تابع لتنظيم داعش فى ليبيا فجر الجمعة، تأتى فى إطار الجهود الأمريكية الشاملة لملاحقة التنظيم الإرهابى حيثما يطأ قدميه. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، إن الحرب ضد تنظيم داعش تتجاوز العراق وسوريا، مشيرًا إلى ما أعلنه الرئيس الأمريكى باراك أوباما سابقًا أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً كلما كانت هناك فرصة للقضاء على قادة تنظيم داعش واستهداف معسكراته.

فيما أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أن الحشد الشعبى سيشارك فى العمليات العسكرية لتحرير الموصل ثانى أكبر مدن العراق من سيطرة تنظيم "داعش". وقال العبادى خلال جلسة استضافته فى مجلس النواب السبت "ستشارك كل القطاعات الأمنية والحشد الشعبى والعشائر بالتعاون مع إقليم كردستان فى تحرير نينوى" ومركزها الموصل، مشيرًا إلى أنه "سيرفع العلم العراقى فيها قريبًا".