وزير الخارجية العمانى يزور إيران اليوم لتهدئة التوتر مع السعودية

يزور وزير الشئون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوى، اليوم السبت، العاصمة طهران فى زيارة تستغرق يومين، يلتقى فيها نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف وعددا من المسئولين الإيرانيين.

ومن محاور لقاء اليوم البحث بشأن القضية السورية، وتحديد قائمة التنظيمات الإرهابية وسيلتقى بن علوى وزير الصناعة ورئيس مؤسسة تطوير الاستثمارات ومحافظ البنك المركزى أيضا، كما من المقرر أن يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى الوزير العمانى.

وتأتى الزيارة ضمن الجهود التى تبذلها سلطنة عمان مع بعض بلدان المنطقة لتهدئة التوتر الحاصل بين السعودية وإيران منذ قضية إعدام النمر، واقتحام سفارة الرياض بطهران وقطع العلاقات.

وتسعى إيران وسلطنة عمان لتعزيز علاقاتهما الثنائية فى مختلف المجالات وتحديدا الاقتصادية حيث أعلن المدير العام لمكتب الخدمات التجارية لمنظمة تنمية التجارة أنه بناء على الاتفاقية الموقعة بين إيران وسلطنة عمان تم تدشين الخطوط البحرية المنتظمة التى تربط ميناء الشهيد رجايى بميناء صحار العمانى منذ 4 فبراير الحالى، كما أكد وزير النفط بيجن زنجنه بعد عودته من سلطنة عمان أن إيران تصدر نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى سلطنة عمان سنويا عبر إنشاء خط نقل الغاز.

وزار وكيل وزارة الخارجية الإيرانية مرتضى سرمدى سلطنة عمان فى 8 يناير الماضى حيث بحث خلال اجتماعه مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوى أحدث التطورات الإقليمية.