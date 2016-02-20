أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية العمانى يزور إيران اليوم لتهدئة التوتر مع السعودية

Google+ Print
وزير الخارجية العمانى يزور إيران اليوم لتهدئة التوتر مع السعودية وزير الخارجية العمانى يزور إيران اليوم لتهدئة التوتر مع السعودية
يزور وزير الشئون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوى، اليوم السبت، العاصمة طهران فى زيارة تستغرق يومين، يلتقى فيها نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف وعددا من المسئولين الإيرانيين.

ومن محاور لقاء اليوم البحث بشأن القضية السورية، وتحديد قائمة التنظيمات الإرهابية وسيلتقى بن علوى وزير الصناعة ورئيس مؤسسة تطوير الاستثمارات ومحافظ البنك المركزى أيضا، كما من المقرر أن يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى الوزير العمانى.

وتأتى الزيارة ضمن الجهود التى تبذلها سلطنة عمان مع بعض بلدان المنطقة لتهدئة التوتر الحاصل بين وإيران منذ قضية إعدام النمر، واقتحام سفارة الرياض بطهران وقطع العلاقات.

وتسعى إيران وسلطنة عمان لتعزيز علاقاتهما الثنائية فى مختلف المجالات وتحديدا الاقتصادية حيث أعلن المدير العام لمكتب الخدمات التجارية لمنظمة تنمية التجارة أنه بناء على الاتفاقية الموقعة بين إيران وسلطنة عمان تم تدشين الخطوط البحرية المنتظمة التى تربط ميناء الشهيد رجايى بميناء صحار العمانى منذ 4 فبراير الحالى، كما أكد وزير النفط بيجن زنجنه بعد عودته من سلطنة عمان أن إيران تصدر نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى سلطنة عمان سنويا عبر إنشاء خط نقل الغاز.

وزار وكيل وزارة الخارجية الإيرانية مرتضى سرمدى سلطنة عمان فى 8 يناير الماضى حيث بحث خلال اجتماعه مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوى أحدث التطورات الإقليمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة