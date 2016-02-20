أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن إنشاء مكتب للتأمين الصحى داخل مستشفى دمنهور التعليمى لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بمرضى التأمين من عمل أشاعات وتحاليل وأبحاث وتدخلات جراحية عن طريق هذا المكتب، دون الرجوع لهيئة التأمين الصحى، وعدم تحمل المنتفعين أى أعباء إضافية.

يأتى ذلك للتخفيف عن كاهل المرضى التابعين للتـأمين الصحى وسرعة إجراء وتقديم الخدمات العلاجية الجيدة لهم عن طريق مستشفى دمنهور.

وقد بدأ العمل بالمكتب إعتبارا من اليوم السبت بناء على الإتفاق الذى تم توقيعه بين مدير عام المستشفى ومدير إدارة الشئون الطبية بالتأمين الصحى.