التعادل السلبي يحسم مواجهة «النني» أمام «المحمدي» في كأس الاتحاد الإنجليزي

انتهت مواجهة فريقي الأرسنال الإنجليزي مع هال سيتي، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب ستاد الإمارات ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد ىالإنجليزي.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء وأضاع الجانرز أكثر من فرصة للتهديف، إلا أن جميع محاولات الفريقين باءت بالفشل ليعلن الحكم عن انتهاء وقت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت المباراة اشتراك الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الأرسنال أساسيًا في المباراة، كذلك اشتراك المحمدي الظهير الأيمن لفريق هال سيتي.