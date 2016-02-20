غدًا .. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن بدء الحملة القومية لتطعيم ضد مرض شلل الاطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات لمده خمسة أيام ابتداء من غدًا الأحد.

وأضاف عبد المنعم بأن مديرية الشئون الاجتماعية ستقوم بتنفيذ حملة التطعيم بالمحافظة خلال هذه الفترة بفرق تطعيم ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الامومة والطفولة والميادين العامة ومحطات السكك الحديدية والاتوبيسات ومطار سوهاج الدولى من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية ظهرا وفرق تطعيم متحركة من منزل الى منزل ومن شقة الى شقه من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء فى المدن والقري للوصول الى جميع الاطفال المستهدفين.

وأوضح الدكتور يسري بيومى وكيل وزارة الصحة ان تنفيذ الحملة القومية لتطعيم يشمل الاطفال المصريين والغير مصريين وتبداء من يوم الاحد 21 /2 وحتى الاربعاء 24 /2 حيث أربعة ايام لفرق التطعيم بالادارات ويوم الخميس عمل فرق مديرية الصحة وان المستهدف حوالى مليون طفل بقري ومدن المحافظة.