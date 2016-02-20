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اخبار السعودية اليوم.. البنك المركزى: 9 مليار دولار استثمارات السعودية بمصر

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اخبار السعودية اليوم.. البنك المركزى: 9 مليار دولار استثمارات السعودية بمصر اخبار السعودية اليوم.. البنك المركزى: 9 مليار دولار استثمارات السعودية بمصر
ركزت اخبار المنشورة اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار السعودية اليوم، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن تطورات سوق الصرف الأخيرة لن تؤثرعلى الاقتصاد المصرى مضيفًا: "الاقتصاد المصرى قوى وجاذب وقبل فترة وجيزة وقعت على 9 مليارات دولار استثمارات سعودية ستأتى الفترة المقبلة".

وأوضح، فى تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة فى افريقيا المنعقد حاليا بشرم الشيخ، بدأنا إجراءات اقتصادية قوية الفترة الماضية ومستمرون فيها لمعالجة القصور الهيكلى فى أوضاع معينه بميزان المدفوعات والموازنة العامة وهو ما ينعكس ايجابا على أداء الاقتصاد.

وشدد عامر على أن تمتلك إمكانيات ومقومات اقتصادية كبيرة جدا. وأضاف محافظ البنك المركزى:" الأمور فى الفترة الماضية شهدت بعض الخلل تحتاج لانضباط لأن كل دولة يجب أن تضع ضوابط للعمل الاقتصادى بها"

وتابع: "نحن نعمل من أجل المجتمع وليس فئة بعينها ونسعى لتحقيق استقرار فى مستوى السلع للمجتمع ككل". واستطرد قائلا: " تعالت بعض الأصوات بالشكوى لان هناك من يعمل لمصلحته الخاصة، ونحن نعمل لمصلحة مصر و لا نلتفت لهذه الأصوات.. وما أقوله للمصريين اطمئنوا اقتصادنا قوى وقادر ولدينا تحديات نتعامل معها، مصر بلد قوية ولديها مقومات اقتصادية كبيرة مشددا على اهتمام الدولة بمحدودى الدخل".

ومن ضمن اخبار السعودية اليوم، قالت صحيفة "الجارديان" أن دعم إيران للخطة التى وضعتها غريمتها السعودية من أجل العمل على استقرار أسعار النفط بتجميد الانتاج لم يكن بدافع التقرب السياسى مثلما هو مواجهة عدو أكبر متمثل فى انهيار أسعار السلع، فى الوقت الذى شهدت فيه الأسواق زيادة كبيرة فى النفط وتراجع فى وتيرة الطلب بسبب بطئ النمو المتوقع من المستوردين الرئيسيين مثل الصين.

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الأوقات الصعبة تستدعى إجراءات صعبة، خاصة وإن طهران والرياض منتجى نفط متنافسان، كما أنهما خصوم فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية، مشيرة إلى أن حدة التوتر بينهما لا يمكن أن تكون أسوأ مما هى عليه الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعوديين قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع إيران فى يناير الماضى على خلفية هجوم على السفارة السعودية فى طهران، اعتراضا على إعدام نمر النمر، قيادى سعودى شيعى.

وأضافت أن كلتا الدولتين لديهما مواقف متناحرة فى الحروب فى سوريا واليمن. وأشارت الجارديان للأجواء الإيجابية التى شهدتها أسواق النفط الأسبوع الماضى، بعد ارتفاع أسعار البرنت الخام بنسبة 7.5% الأربعاء بعد اجتماع وزير النفط الإيرانى، بيجان زانجانيه مع نظرائه فى منظمة الأوبك للموافقة على اتفاق حاكته السعودية مع روسيا، (ليست عضو فى الأوبك).

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مصر 365

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