بالصور.. الجيش الاسرائيلى يعتقل ناشطين اسرائيليين مناصرين للفلسطينيين فى الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلى اعتقال عشرة ناشطين اسرائيليين مناصرين للفلسطينيين فى تظاهرة السبت فى الذكرى الـ22 للمجزرة التى ارتكبها مستوطن اسرائيلى فى الحرم الإبراهيمى فى الخليل بالضفة الغربية وذهب ضحيتها 29 مسلما.

وأفادت مراسلة "أ ف ب" أن نحو مئتى شخص معظمهم من الفلسطينيين وبعض الناشطين الأجانب بينهم اسرائيليون تظاهروا انطلاقا من الحرم الابراهيمى فى ذكرى المجزرة التى ارتكبها باروخ غولدشتاين الذى قتل الحشود فى 25 فبراير 1994 بعدما فتح النار من سلاحه الرشاش على مصلين فلسطينيين.

وفرق جنود اسرائيليون التظاهرة بعدما تعرضوا للرشق بالحجارة وسلموا عشرة ناشطين اسرائيليين للشرطة الاسرائيلية كما قالت متحدثة باسم الجيش.

والخليل كبرى مدن الضفة الغربية تشهد توترا منذ اقام 500 مستوطن تحت حماية أمنية فى وسطها التاريخى تفصلهم منطقة عازلة محظورة على السكان الفلسطينيين البالغ عددهم 200 ألف.

ووقع فى هذه المدينة قسم من أعمال العنف التى تهز منذ الأول من اكتوبر الأراضى الفلسطينية واسرائيل وأوقعت 175 قتيلا فلسطينيا و27 اسرائيليا إضافة إلى اريترى وامريكى وسودانى بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.



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